Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и Россией

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Julien Mattia / NurPhoto via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 29 ноября во время общения с журналистами, цитирует Anadolu.

«Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы не раз обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», — заявил Эрдоган.

Перед этим стало известно, что Зеленский передал через Эрдогана Путину список крымских татар, освобождения которых требует Украина.

Встреча Зеленского и Путина пока не планируется. Что касается «нормандского формата», то саммит тоже пока не планируется, поскольку Россия постоянно срывает запланированные переговоры.