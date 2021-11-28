Из Беларуси в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс, который вывез еще 400 мигрантов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
shironosov / Getty Images
Из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс, который вывез 418 мигрантов, застрявших на польско-беларусской границе.
Об этом сообщила авиакомпания Iraqi Airways, а детали пишет беларусское издание Zerkalo (бывшее tut.by).
Всего в Ирак вывезли уже 1 876 человек. Сколько еще остается — неизвестно, однако всего более тысячи мигрантов выразили желание вернуться домой.
Оставшиеся мигранты перед этим штурмовали границу Польши и Беларуси, были ранены двое польских военных. Во время инцидента беларусские службы ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.
- С конца лета Беларусь постепенно начала организовывать для Европы миграционный кризис: для этого страна увеличила количество авиарейсов из Ирака и Сирии. Вероятно, таким образом Беларусь решила отомстить за санкции за фальсификации результатов президентских выборов и репрессии в стране. В начале ноября ситуация обострилась: мигрантов стало уже несколько тысяч, они пытались попасть в Польшу и даже разбили на границе свой лагерь. Время от времени мигранты пытались прорвать границу, бросали в польских силовиков камни (пострадали по меньшей мере семеро военных) и пытались перерезать колючую проволоку. Беларусских силовиков обвиняли в том, что они помогают мигрантам прорываться через границу (литовские пограничники публиковали видео, как те проталкивают нелегалов ), а Минск все отрицает.
- 16 ноября Беларусь открыла для мигрантов недалеко от границы логистический центр, где они и остались на ночь (не все, часть все же осталась возле пункта пропуска). 19 ноября Польша сообщила, что на границе не осталось мигрантов — они в логистическом центре Беларуси.
- Украина на фоне миграционного кризиса тоже усилила свою границу и привлекла к этому 8,5 тысячи военных, авиацию и дроны. Украинская пограничная служба уже задержала 15 «туристов», которые въехали из Беларуси, где «смотрели на исторические памятники», а теперь хотят посмотреть Львов.