NYT: США еще могут отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину, итогом может стать встреча с Байденом

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Американские чиновники (из Администрации президента США) и ряд союзников из ЕС считают, что еще есть время на то, чтобы отговорить президента России Владимира Путина от нового военного вторжения в Украину, а также подготовить украинскую сторону к вызовам.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

Чиновники США считают, что Путин еще не принял окончательного решения наступать, но к угрозе в США относятся крайне серьезно. Администрация президента Джо Байдена по дипломатическим каналам работает над сдерживанием и пытается убедить Россию в том, что новое вторжение будет крупной ошибкой.

Итогом сдерживания может стать вторая личная встреча президентов США и РФ. NYT отмечает, что на прошлой неделе официальный представитель Кремля заявлял, что Вашингтон и Москва обсуждают еще один потенциальный саммит.

В то же время, США активно прорабатывают с союзниками, в первую очередь с европейскими, жесткие санкции против России, ее руководства и олигархов на случай вторжения. Указано, что санкции учитывают «некоторый ущерб частям экономик США и Европы».