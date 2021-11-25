Канада рассматривает варианты усиления военной миссии в Украине. Среди них — передислокация истребителей из Румынии

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Sergei Savostyanov / Contributor

Канада рассматривает возможность расширения своего военного присутствия в Украине на фоне информации об увеличении количества российских военных рядом с украинской границей.

Об этом пишет издание The Globe and Mail.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что вновь назначенный министр обороны Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки канадских солдат, уже находящихся в Украине в рамках учебной миссии.

Среди других вариантов — перемещение военного корабля в Черное море или передислокация некоторых истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.