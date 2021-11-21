Разведка: Путин может готовить нападение на восток и юг Украины на 2022 год
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Дмитро Муравський / Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. Сейчас у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных.
Об этом он рассказал в комментарии Military times.
По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
Буданов подчеркнул, что Украина сейчас просчитывает разные сценарии возможного начала вторжения и готова на них реагировать.
«Они хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, подтверждающих антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что «власть предала народ», — считает глава ГУР.
Также он рассказал, что оценки Украины и США по поводу возможного начала боевых действий примерно совпадают — это январь-февраль 2022 года.
В то же время американская разведка предупредила своих европейских союзников, что у них осталось мало времени для подготовки мер в ответ на возможное вторжение России в Украину. Там подчеркнули, что США не считают стягивание российских войск к украинским границам блефом и относятся к этому серьезно.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, а в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября у границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск численностью примерно 90 тысяч человек.
- 1 ноября Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной, а позже о скоплении войск сообщило агентство Bloomberg.
- 6 ноября стало известно, что президент США Байден отправлял в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины. 14 ноября Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России заявила, что готова отправить в Украину 600 военнослужащих.
- В НАТО заявили, что следят за РФ на границе с Украиной, а страны ЕС предупредили Россию о последствиях.