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США и Украина согласовали оценку угрозы вторжения войск России на украинскую территорию и значительного роста числа военных РФ вблизи границы Украины. На практике это может означать, что заявления сторон в оценке рисков не будут звучать по разному.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что сейчас разногласий в позициях нет, передает «Европейская правда».

«После обмена позициями разногласий нет, и мы будем и дальше обмениваться информацией по этому поводу», — сказала Квин.

Также она отметила, что риски Россия создает не только военными маневрами, но и провокационными заявлениями. В этом контексте она вспомнила о публикации МИДом РФ конфиденциальной переписки российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии, а также об отказе Москвы от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата».