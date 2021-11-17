Евросоюз выделил €700 тысяч для помощи мигрантам на границе Польши и Беларуси

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Европейский Союз выделил €700 тысяч на гуманитарную помощь уязвимым людям, которые застряли на границе Беларуси и Польши. Об этом говорится в заявлении от 17 ноября.

Европейская комиссия уже выделила €200 тысяч, которые помогут Красному Кресту, который, в свою очередь, оказывает мигрантам гуманитарную помощь: продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи. Еще €500 тысяч выделили на гуманитарное финансирование, и сейчас ЕС контактирует со своими гуманитарными партнерскими организациями по использованию этих средств.

Напомним, что 16 ноября часть мигрантов пошла в логистический центр, который открыла для них Беларусь. Там их ждали матрасы, теплая одежда, биотуалеты, разовое питание и чистая питьевая вода.