В Афганистане вооруженные люди атаковали свадьбу с требованием выключить музыку. Есть погибшие и раненые
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
Представившиеся талибами вооруженные люди в Афганистане напали на гостей свадьбы с требованием выключить музыку. В результате стрельбы два человека погибли и еще 10 получили ранения.
Об этом пишет BBC.
В то же время спикер «Талибана» заверил, что двое из трех нападавших были задержаны, и отрицал их причастность к исламистскому движению.
Пока что официально в Афганистане не запретили музыку, хотя раньше, когда талибы были у власти в 1996—2001 годах, такой приказ существовал.
По словам одного из местных, четыре пары поженились и устроили совместную свадьбу в провинции Нангархар. Они также получили разрешение от местного представителя «Талибана» на то, чтобы включить музыку и только в так называемой «женской зоне».
Но поздно ночью вооруженные люди напали на свадьбу и пытались разбить динамики. Когда гости начали протестовать, нападавшие открыли огонь. В «Талибане» уже пообещали провести расследование инцидента.
- В середине августа Афганистан был захвачен талибами, после этого сотни людей начали выезжать из страны. В столице продолжалась массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. После этого аэропорт заняли талибы, а эвакуационные рейсы прекратились. Украина эвакуировала более 700 граждан.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и Сети Хаккани, а вот женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь они должны рожать детей и учить их исламской этике.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливы, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.