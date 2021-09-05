Полиция Чехии допросит главу МВД из-за его сорванной поездки в Москву на фоне скандала со взрывами на складах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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PES Communications / Flickr
Чешская полиция допросит вице-премьера, главу МВД Яна Гамачека по поводу его сорванного визита в Москву из-за скандала с обнародованием деталей дела о взрывах во Врбетице, к которым, вероятно, причастно российское ГРУ.
Об этом пишет Ceske Noviny.
Гамачек даст показания во вторник, 7 сентября. Ранее чешское издание Seznam Spravy писало, что Гамачек хотел во время визита в Москву предложить России сделку — правительство Чехии не разглашает данные расследования о причастности ГРУ к взрывам на складах во Врбетице, а взамен Россия передает чехам 1 миллион доз вакцин от коронавируса «Спутник V» и соглашается провести в Праге встречу президентов России и США.
«Я правдиво опишу, как это было. Очевидно, что преступления не было», — сказал Гамачек.
Расследование ведет Национальный центр по борьбе с организованной преступностью. Его начали после публикации Seznam Spravy, на которое Гамачек уже подал в суд. Директор центра заявил, что следствие хотят завершить в течение шести месяцев.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.
- В конце июня Чехия потребовала от России €25,5 миллиона за взрывы. В МИД РФ заявили о вымогательстве.