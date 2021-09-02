Виктору Медведчуку продлили домашний арест
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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УНИАН
Народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку продлили домашний арест на 60 суток — до 31 октября включительно.
Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева на заседании в четверг, 2 сентября.
11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении. 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.
- Казака же не могут найти. Он находится в Беларуси якобы на лечении (у прокуратуры другие данные ). В июле 2021 года суд арестовал его имущество.