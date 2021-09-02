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УНИАН

Народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку продлили домашний арест на 60 суток — до 31 октября включительно.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева на заседании в четверг, 2 сентября.

11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.