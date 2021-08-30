Чиновникам «Киевпасстранса» вручили подозрение в растрате 13 миллионов гривен на реконструкции трамвайной линии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Сало Виталий / УНИАН
Двум чиновникам коммунального предприятия «Киевпасстранс» объявили о подозрении в растрате более 13 миллионов гривен из бюджета во время реконструкции трамвайной линии.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы Украины.
По данным следствия, коммунальщики сговорились с директором одной компании и перечислили средства за якобы выполненные строительные работы в Деснянском районе Киева.
Как выяснилось, реконструкция была проведена не в полном объеме, поэтому бюджетные средства (всего — 13 208 558,74 грн) были перечислены безосновательно.
Отдельно отмечается, что меру пресечения подозреваемым не избирали.
Сейчас должности и фамилии подозреваемых в растрате в особо крупном размере, а также служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) чиновников неизвестны.
- С 11 мая правоохранители обыскивали офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с «откатами» и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.