Чиновникам «Киевпасстранса» вручили подозрение в растрате 13 миллионов гривен на реконструкции трамвайной линии

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Сало Виталий / УНИАН

Двум чиновникам коммунального предприятия «Киевпасстранс» объявили о подозрении в растрате более 13 миллионов гривен из бюджета во время реконструкции трамвайной линии.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы Украины.

По данным следствия, коммунальщики сговорились с директором одной компании и перечислили средства за якобы выполненные строительные работы в Деснянском районе Киева.

Как выяснилось, реконструкция была проведена не в полном объеме, поэтому бюджетные средства (всего — 13 208 558,74 грн) были перечислены безосновательно.

Отдельно отмечается, что меру пресечения подозреваемым не избирали.

Сейчас должности и фамилии подозреваемых в растрате в особо крупном размере, а также служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) чиновников неизвестны.