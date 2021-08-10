Власти Латвии объявили чрезвычайную ситуацию вблизи границы с Беларусью. Пограничникам будут помогать военные и полиция

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Кабинет министров Латвии объявил чрезвычайную ситуацию вблизи границы с Беларусью на фоне потока нелегальных мигрантов из Афганистана, Ирака и других стран в Литву и Польшу.

Об этом сообщает Delfi.

С 11 августа до 10 ноября режим ЧС вводится в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено применять силу и спецсредства для немедленного возврата нелегалов в Беларусь.

Национальные вооруженные силы и полиция будут помогать пограничникам не допускать незаконное пересечение границы. Также военные и полицейские должны убеждаться в том, что нелегалы выполнили требование.

В Кабмине заявили, что на территориях, где действует режим ЧС, запрещено принимать заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса — эта мера должна помочь в «гибридной войне, объявленной режимом Александра Лукашенко странам Евросоюза». При этом МВД указало, что Вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения нелегалов и лиц, которые подали заявления о присвоении статуса беженца.

Издание отмечает, что на странице Кабмина пока опубликован другой текст документа о ЧС. В нем указаны два приграничных пункта, которые могут принимать заявления.