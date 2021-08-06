Не менее $55 тысяч. Минспорта назвало размер призовых за медали Олимпиады в Токио

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Размер призовых за медали, которые украинцы завоевывают на Олимпийских играх в Токио, будут достигать $125 тысяч.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Денежное вознаграждение за олимпийское «золото» составит $125 тысяч, за «серебро» — $80 тысяч, за «бронзу» — $55 тысяч. В министерстве также отметили, что на подготовку, участие и чествование украинских спортсменов на летних Олимпийских, Паралимпийских играх в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено 1,3 миллиарда грн.

Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк в греко-римской борьбе), три серебра и десять бронз.

5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх.

Перед этим два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.

Бронзу завоевали: дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо), фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой), Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). 6 августа «бронзу» в карате завоевал борец Станислав Горуна.