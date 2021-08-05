Украина получила 12-ю олимпийскую медаль. Лузан финишировала третьей в каноэ-спринте

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Каноистка Людмила Лузан, действующая вице-чемпионка Европы на дистанции 200 метров, получила бронзовую олимпийскую медаль в женском каноэ. Это 12-я награда для Украины.

24-летняя украинка выиграла два своих предыдущих заезда (предварительный раунд и полуфинал). Кроме нее такой же результат показала только американка Невин Гаррисон, которая считалась главной фавориткой на этой дистанции.

Непосредственно в финале американка с первых метров ушла в отрыв и начала подтверждать статус фаворитки, украинка Людмила Лузан отставала на старте.

В конце дистанции Людмила начала отыгрывать отставание и в конце концов позиции на финише определял уже фотофиниш. Американка Гаррисон выиграла историческое золото с преимуществом почти в секунду, второй смогла финишировать Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

А вот фотофиниш определил автора бронзы — и ее получила Людмила Лузан. Украинка на 0,08 секунды опередила четвертое место, действующую чемпионку Европы Дороту Боровске.

Так, в первой в истории Олимпийских игр гонке в женском каноэ-спринте на подиум поднимутся спортсменки из США, Канады и Украины.