Апелляционный суд оставил Медведчука под стражей

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УНИАН

Апелляционный суд оставил под стражей нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют по ряду статей, среди которых — государственная измена.

Соответствующее решение суд принял в пятницу.

Суд оставил без изменений решение следственного судьи Печерского райсуда. Судья также добавил, что полный текст решения объявят 3 августа — тогда оно и вступит в силу. Суд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.