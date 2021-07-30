Апелляционный суд оставил Медведчука под стражей
- Автор:
- Олег Панфилович
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УНИАН
Апелляционный суд оставил под стражей нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют по ряду статей, среди которых — государственная измена.
Соответствующее решение суд принял в пятницу.
Суд оставил без изменений решение следственного судьи Печерского райсуда. Судья также добавил, что полный текст решения объявят 3 августа — тогда оно и вступит в силу. Суд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении. 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.
- 9 июля Печерский районный суд продлил меру пресечения Медведчуку еще на два месяца — до 7 сентября.