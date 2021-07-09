Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Синица Александр / УНИАН
Печерский районный суд продлил нардепу и одному из лидеров ОПзЖ Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца.
Об этом пишет Hromadske из зала суда.
Заседание началось еще 8 июля и фактически продолжалось 13 часов. Сам Медведчук отметил, что был готов к любому решению.
В начале заседания защита Медведчука ходатайствовала об отводе судьи, но адвокатам отказали. Они также отмечали, что домашний арест мешает нардепу работать.
«Подверженность Виктора Медведчука процессуальному принуждению и применению к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста становится автоматическим запретом выполнять свои обязательства народного депутата, которыми его наделили украинские избиратели», — заявил адвокат Евгений Скидан.
На суде присутствовали и однопартийцы Медведчука, в частности Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и другие.
Суд решил продлить ему домашний арест до 7 сентября. Медведчуку запрещено покидать место жительства, кроме необходимости лечения. Также его попросили сдать загранпаспорт.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передачу России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении. 14 мая Медведчуку избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.