«Слідство.Інфо»: Яхту Медведчука переоформили на другой оффшор — это позволило спрятать ее от санкций

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Пятипалубную яхту Royal Romance народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука переоформили на другую офшорную компанию, которой нет у него в декларации — тем самым спрятали ее от санкций.

Это выяснили расследователи проекта «Слідство.Інфо».

Журналисты обнаружили, что яхта Royal Romance, которой владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах, в марте сменила владельца. По данным ресурса equasis.org, 31 марта яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов. Фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет. Поскольку Маршалловы острова — это оффшорная зона, то невозможно выяснить, кому принадлежит компания Lanelia Holdings Ltd .

Яхту переоформили в период между наложением санкций на имущество Медведчука из-за подозрения в финансировании терроризма и арестом его имущества. Сейчас формально нет связи судна с семьей Медведчука.

На портале Marine Traffic есть информация, что уже после переоформления яхты она путешествовала по побережью Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, жена Медведчука Оксана Марченко опубликовала в Instagram фото с геолокацией «Хорватия».