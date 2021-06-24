В КГГА назвали обыски СБУ в лагере «Муніципальної варти» политическим давлением

Новости

Обыски столичного СБУ на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе по подозрению в обустройстве стрелкового полигона могут быть инсценировкой и политическим давлением на городскую власть. Тогда в СБУ заявили, что к полигону причастны члены «Муніципальної варти», у которых нашли оружие.

Это заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

По его словам, правоохранители изъяли в помещении, которое планируют передать его департаменту, несколько единиц пневматического оружия и элементы, которые похожи на взрывные устройства. При этом СБУ якобы не предоставила вывод экспертизы о пригодности изъятого к использованию.

«Странно выглядит, когда впереди спецподразделения столичного СБУ, которое приехало на штурм, идет оператор и снимает этот процесс. Возникает несколько вопросов: если ожидали силовой сопротивление, если ожидали хранение оружия и взрывчатых устройств, то почему на территорию лагеря заходит оператор, снимает этот процесс, и дальше уже под камеру заходят силовые подразделения якобы для штурма этого лагеря. Следующее: что было найдено? Были найдены 4 пистолета: два из которых пневматическими и находятся в свободной продаже и два макета пистолетов, используемых исключительно в тренировочных целях. Кроме того, был найден предмет, похожий на гранатомет, два корпуса гранаты РГД-5 и два предмета, похожие на немаркированные тротиловые шашки. Обращаю внимание на действия силовиков. Первое, что они сделали, - вывели из строя все камеры наблюдения. Для чего?», — заявил Ткачук.

Также он обратил внимание на то, что оружие нашли на веранде, которая не использовалась много лет. Он считает, что оружие могли занести и добавил, что силовики провели обыски всего лишь в одном здании, а не всех 27.

«Сейчас юристы Департамента муниципальной безопасности готовят заявления о совершении правонарушений во время так называемых следственных действий», — отметили в КГГА.