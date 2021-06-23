Фискальная служба обыскала «Киевпасстранс» из-за возможного уклонения от налогов и присвоения средств на ремонт трамвайной линии

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Государственная фискальная служба

Государственная фискальная служба провела обыски на коммунальном предприятии «Киевпасстранс» из-за возможного уклонения от уплаты налогов и присвоения средств бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС и уточнили, что обыски по юридическому и фактическому адресу КП проводили во вторник, 22 июня, на основании постановления районного суда.

Правоохранители установили, что сотрудники «Киевпасстранса» сговорились с работниками обособленного подразделения предприятия «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими компаниями и в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при реконструкции трамвайной линии.

В ГФС отметили, что речь идет о «значительной части» от более чем 80 миллионов гривен. Назначенная сейчас экспертиза должна установить размер нанесенного ущерба.

Кроме этого, в ходе расследования выяснилось, что ряд лиц помогли служащим одного из товариществ уклониться от уплаты налогов, используя реквизиты «рисковых» фирм. В результате в бюджет не поступили средства в особо крупных размерах.

Во время обысков фискалы обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию КП «Киевпасстранс» и компьютерную технику. Сейчас досудебное расследование продолжается.