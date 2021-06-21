Евросоюз введет новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц Беларуси. Но сначала главы МИД встретятся с Тихановской

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В четвертый пакет санкций против Беларуси, который 21 июня утвердит Совет министров иностранных дел Евросоюза из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича, войдут 86 физических и юридических лиц. Однако перед принятием решения министры проведут встречу с беларусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран объединения в Люксембурге, пишет Deutsche Welle.

«Она объяснит нам ситуацию в стране, после чего будет обсуждение. После этого мы утвердим пакет новых санкций, это будет более широкий пакет. Я думаю, в нем будут 86 человек или организаций», — рассказал он.

Также Боррель отметил, что министры обсудят экономические санкции против Беларуси, свое решение они представят на саммите ЕС 24 и 25 июня в Брюсселе. Только после обсуждения мер главами государств и правительств их утвердит Совет Евросоюза.

В то же время глава дипломатии Евросоюза отказался назвать секторы экономики, которых коснутся новые санкции. Но выразил надежду, что введенные ограничения изменят поведение руководства Беларуси.