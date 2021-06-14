Лидер «слуг» Корниенко уверяет, что идея лишить Кличко полномочий главы КГГА никуда не пропала
- Авторы:
- Мария Жартовская, Костя Войтенко
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Facebook / Київська міська державна адміністрація
Офис президента продолжает прорабатывать проект о разделении должностей столичного мэра и руководителя Киевской городской государственной администрации, но Виталий Кличко заблуждается, решив, что «все с ним борются». Об этом глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал в интервью «Бабелю».
По его словам, Конгресс местных и региональных властей при президенте создавался не в противовес Ассоциации мэров городов, которую возглавляет Кличко. Почему в его состав не вошел столичный градоначальник, лидер «слуг» не знает: «Может, не звали или не захотел».
Корниенко подчеркнул, что Офис президента не борется с Кличко, о чем говорил сам киевский мэр, и этому есть несколько причин.
«Смотрите, Виталий Владимирович почему-то решил, что все с ним борются. Может, это из спорта пришло? У него нет президентского рейтинга и, как он утверждает, нет политических амбиций, какая тут может быть борьба? Уголовные дела не взялись же из воздуха. Они были и раньше, просто сейчас этим начали заниматься правоохранительные органы», — отметил он.
Корниенко добавил, что идея разделения полномочий мэра и главы КГГА, предложенная первым главой Офиса президента Андреем Богданом в 2019 году, «никуда не пропадала».
«Она у нас прописанная лежит. Если модель управления городом не отвечает потребностям киевлян, в ней нужно что-то менять, — пояснил Корниенко. — Принимать сейчас закон сложно, долго и непонятно. Можно, конечно, запустить второе чтение, но законопроект пока сыроват по другим положениям и есть большой риск, что его не примут. Я думаю, не обязательно даже уходить в методологию принятия закона, можно другими методами наводить порядок в городе, рано или поздно мы это сделаем».
Лидер «слуг» уточнил, что не знает, кто может сменить Кличко на должности главы КГГА в случае разделения полномочий.
«О конкретных кандидатах ничего не скажу, можно перебирать много и разных, может будет женщина», — сказал Корниенко и уточнил, что это «не обязательно» будет Ирина Верещук.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась, и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.