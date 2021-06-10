Европарламент принял резолюцию с жесткими санкциями против режима Лукашенко. Что предлагается?

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Thierry Monasse / Contributor

Европарламент после дебатов о репрессиях в Беларуси принял резолюцию, которая предлагает ЕС ввести жесткие санкции против режима Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича с его девушкой.

Как сообщает Deutsche Welle, за резолюцию проголосовали 626 депутатов. Против были 16 депутатов, а 36 воздержались.

Европарламент официально признал посадку самолета в Минске актом государственного терроризма и нарушением международного права. В резолюции сказано, что режим Лукашенко стал угрозой международному миру и безопасности, а задержание Протасевича — это послание всем беларусам-противникам Лукашенко, которые находятся за границей.

В резолюции также упоминается подавление протестов против сфальсифицированных выборов в августе 2020 года, после которых было более 34 тысяч задержаний, 470 политических заключений и почти 5 тысяч сообщений о пытках.

Документ предлагает ЕС ввести как можно быстрее следующие ограничения:

ввести персональные санкции в отношении журналиста Марата Маркова за интервью с Протасевичем;

ввести четвертый пакет санкций в отношении официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям;

расширить санкционный список чиновников (сейчас под санкциями 88 физлиц и семь предприятий и учреждений);

ввести санкции, которые затронут торговлю сырой нефтью, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность;

временно отключить Беларусь от системы международных банковских переводов SWIFT;

временно исключить Беларусь из международных спортивных организаций и ограничить национальную сборную;

лишить гостелевидение Беларуси права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и передать это право телеканалу «Белсат».

Резолюция подтвердила непризнание избрания Лукашенко президентом, а Европарламент рассматривает режим как нелегитимный, незаконный и уголовный.