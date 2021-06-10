Европарламент принял резолюцию с жесткими санкциями против режима Лукашенко. Что предлагается?
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Thierry Monasse / Contributor
Европарламент после дебатов о репрессиях в Беларуси принял резолюцию, которая предлагает ЕС ввести жесткие санкции против режима Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича с его девушкой.
Как сообщает Deutsche Welle, за резолюцию проголосовали 626 депутатов. Против были 16 депутатов, а 36 воздержались.
Европарламент официально признал посадку самолета в Минске актом государственного терроризма и нарушением международного права. В резолюции сказано, что режим Лукашенко стал угрозой международному миру и безопасности, а задержание Протасевича — это послание всем беларусам-противникам Лукашенко, которые находятся за границей.
В резолюции также упоминается подавление протестов против сфальсифицированных выборов в августе 2020 года, после которых было более 34 тысяч задержаний, 470 политических заключений и почти 5 тысяч сообщений о пытках.
Документ предлагает ЕС ввести как можно быстрее следующие ограничения:
- ввести персональные санкции в отношении журналиста Марата Маркова за интервью с Протасевичем;
- ввести четвертый пакет санкций в отношении официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям;
- расширить санкционный список чиновников (сейчас под санкциями 88 физлиц и семь предприятий и учреждений);
- ввести санкции, которые затронут торговлю сырой нефтью, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность;
- временно отключить Беларусь от системы международных банковских переводов SWIFT;
- временно исключить Беларусь из международных спортивных организаций и ограничить национальную сборную;
- лишить гостелевидение Беларуси права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и передать это право телеканалу «Белсат».
Резолюция подтвердила непризнание избрания Лукашенко президентом, а Европарламент рассматривает режим как нелегитимный, незаконный и уголовный.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Авиасообщение с Беларусью после этого прекратили Украина и некоторые страны ЕС. Вскоре к ним присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Великобритания. 4 июня Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.