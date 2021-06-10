Япония закрывает небо для беларусских самолетов и призывает национальные авиакомпании не летать в Беларусь

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Япония решила рекомендовать авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Беларуси после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в четверг, 10 июня.

«Национальным авиакомпаниям будет направлено предупреждение о мерах безопасности с рекомендацией не заходить в воздушное пространство Беларуси. [...] Нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем», — сказал он.

Кроме этого, Като отметил, что беларусским авиаперевозчикам закрыт доступ в воздушное пространство Японии.

По словам генсекретаря японского Кабинета министров, действия властей Беларуси подпадают под нарушение Конвенции о международной гражданской авиации. Также Като осудил арест беларусскими властями оппозиционера Романа Протасевича.