Генпрокурор Венедиктова: Записи разговоров Медведчука есть в уголовных производствах

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Кузьмин Александр / УНИАН

Опубликованные журналистами Bihus.Info записи телефонных разговоров нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против него.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире «Право на власть», сообщает Укринформ.

«Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода», — сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследование по эпизодам, о которых говорится на пленках, начались еще до публикации этих записей.

«По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод — это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий — это уголь, там тоже есть производства с апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет», — подчеркнула Венедиктова.

Напомним, журналисты Bihus.Info обнародовали три части записей телефонных разговоров Медведчука. Последний — 31 мая, там речь шла о угольных контрактах и переговорах с боевиками и представителями правительства России.