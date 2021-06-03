Беларусь в ответ на санкции сократила персонал посольства США и заблокировала работу агентства по международному развитию
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Wikipedia / Homoatrox
Министерство иностранных дел Беларуси 3 июня в ответ на санкции США, введенные против беларусских компаний, объявило о сокращении дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
«Мы не можем оставить без внимания этот недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах», — сказал он.
По словам Глаза, также МИД решил ужесточить визовые процедуры и временно ограничить работу специалистов США в Беларуси.
«Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — добавил представитель министерства и заверил, что Беларусь «не настроена на эскалацию» и готова продолжать контакты с США «на принципах равноправия и взаимного уважения».
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга подтвердил информацию об ограничениях со стороны Беларуси и заверил, что в США разочарованы решением беларусских властей, но пока не готовят ответные.
«К сожалению, беларусские власти довели наши отношения до этого непрерывными и усиливающимися репрессиями против своих граждан, их кульминацией, конечно, стало недавнее возмутительное принудительное перенаправление самолета Ryanair и арест беларусского журналиста и его спутницы, которые находились на этом самолете», — сказал Прайс.
По его словам, меры вступят в силу с 13 июня. В то же время посол США в Беларуси Джули Фишер «продолжит поддерживать демократические устремления беларусских граждан, сотрудничать с ними, включая лидеров демократического движения, СМИ, представителей гражданского общества, за пределами Беларуси».
Отметим, США решили возобновить санкции против «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».
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