«Нам нечем будет платить за украинскую армию». Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» лишит финансирования ВСУ
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- Екатерина Кадакова
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Соколовская Инна / УНИАН
В случае запуска российского газопровода «Северный поток — 2» Украина недополучит минимум $3 млрд в год, которые зарабатывала на транзите газа в Европу, и не сможет финансировать свою армию.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США в Киеве 2 июня.
«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал он.
По словам Зеленского, Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, для чего ей нужно сильное и хорошо обеспеченное войско.
«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» могут только США и администрация президента Байдена. «Северный поток — 2» — это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост — не давать оружие врагу», — подчеркнул президент Украины.
Глава государства также отметил, что понимание всех угроз, которые составляет трубопровод, особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
В то же время Зеленский заявил, что существует еще одна угроза, которая может усилить позиции России в Европе — непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).
Кроме этого, президент Украины надеется, что США поддержат украинцев в вопросе деоккупации Крыма своим присутствием на высшем уровне на саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа.
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