Лукашенко заявил, что не против, чтобы боевики «ЛНР» допросили Протасевича, и пригласил их в Беларусь

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы «представители» террористической группировки «ЛНР» допросили задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом Лукашенко заявил во время заседания с членами правительства, кадры которого были показаны в эфире беларусского гостелеканала «Беларусь 1» и цитируют РИА новости.

Это совещание прошло по итогам встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

«На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них [у «следователей» по этому делу] будут вопросы к ним — добро пожаловать к нам, пожалуйста, задайте им вопрос, потому что людей убивали они там на Донбассе», — заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент также прокомментировал информацию о том, что Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

«Наши журналисты исправляли, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совсем другая ситуация», — сказал Лукашенко.

Отметим, информации, подтверждающей участие Протасевича в боевых действиях на Донбассе, нет — известно, что он ездил туда как журналист.

Напомним, 26 мая Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов». На это сразу отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.

27 мая в «ЛНР» возбудили дело касательно Протасевича, а 1 июня боевики обратились к Лукашенко с просьбой передать оппозиционера для «следственных действий».