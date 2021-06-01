Заместитель главы ОП перечислил «проблемы» Кличко и не исключил его отставки с поста председателя КГГА

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УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и мэром Киева Виталием Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась.

Об этом Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Он также перечислил «проблемы» городской власти. В частности, по его мнению, в столице не развивается инфраструктура.

«Это конфликт Кличко фактически с самим собой и с горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и прочего не выполняются даже на 50%. [...] Все, что когда-то строилось, как бы это странно не звучало, строилось при Александре Попове [глава Киевской горадминистрации с 2010 до 2014 года]. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Пока же строят только парки, ставят фонтаны, стелют газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы — это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так быть не должно», — сказал Тимошенко.

Он считает, что есть два выхода — «либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, или [...] мэр — это избираемая должность, это неоспоримый факт, но в отношении председателя КГГА будут другие выводы».

В то же время Тимошенко отметил, что этот вопрос решать президенту, и добавил, что есть «разные варианты». «В частности, принятие законопроекта «О столице» и поправок в действующий закон», — добавил он.

При этом Тимошенко признал, что на выборах городского головы у Кличко не было реальных конкурентов, хотя ему и пытались создать альтернативу. «Мы пытались создать ему альтернативу. Наверное, нужно немного больше времени», — сказал он.

Заместитель главы ОП также отметил, что к Кличко «как к персоне и легенде Украины» нет вопросов. «Но если ты мэр, ты должен набрать такую команду, при которой ты будешь действительно легендой, тебя будут любить [...] и писать о тебе в учебниках истории. А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, получается, это проблема самого Кличко», — сказал Тимошенко.