Задержанную девушку беларусского оппозиционера Протасевича тоже признали политзаключенной

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В Беларуси правозащитники признали политической заключенной россиянку Софию Сапегу, которую задержали в аэропорту Минска вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем (его политзаключенным признали 24 мая).

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ее подозревают по нескольким статьям в «преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2020 года», когда вспыхнули массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Сейчас девушка находится в СИЗО на Окрестина, ее арестовали на два месяца.

25 мая появилось первое видео с ней. На полуминутном видео девушка называет свои данные и место жительства, а потом говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел». В апреле Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что суд в Гомеле признал этот канал «экстремистским».

Вместе с Софией политзаключенными признали еще четырех человек: Александра Храпко, Игоря Винокурова и несовершеннолетних Эдуарда Кудинюка и Александра Винярского. Общее количество политзаключенных в Беларуси выросло до 426 человек.