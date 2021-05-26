ЕС советует своим авиакомпаниям не летать через Беларусь

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Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Беларуси — это реакция на принудительную посадку рейса Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщает Reuters.

Такой совет регулятор дал с учетом того, что принудительная посадка рейса Ryanair поставила под сомнение способность Беларуси обеспечить безопасную аэронавигацию.

Эта рекомендация касается и перевозчиков, которые не входят в ЕС, но летают в направлении блока. Летать через Беларусь рекомендуют только в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, министр иностранных дел Чехии заявил, что страна закрывает свое воздушное пространство для беларусской авиакомпании «Белавиа» с 28 мая. До сих пор компания летала из Минска в Прагу три раза в неделю. Запрет будет действовать до завершения расследования инцидента. Отметим, что аналогичные шаги предприняли Франция, Великобритания, Украина, Швеция и Латвия.

Напомним, что 24 мая лидеры ЕС решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что запрет летать через Беларусь может стать прибыльным для Украины — авиакомпании будут платить ей за транзит.