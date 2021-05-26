ЕС советует своим авиакомпаниям не летать через Беларусь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Pixabay
Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Беларуси — это реакция на принудительную посадку рейса Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщает Reuters.
Такой совет регулятор дал с учетом того, что принудительная посадка рейса Ryanair поставила под сомнение способность Беларуси обеспечить безопасную аэронавигацию.
Эта рекомендация касается и перевозчиков, которые не входят в ЕС, но летают в направлении блока. Летать через Беларусь рекомендуют только в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, министр иностранных дел Чехии заявил, что страна закрывает свое воздушное пространство для беларусской авиакомпании «Белавиа» с 28 мая. До сих пор компания летала из Минска в Прагу три раза в неделю. Запрет будет действовать до завершения расследования инцидента. Отметим, что аналогичные шаги предприняли Франция, Великобритания, Украина, Швеция и Латвия.
Напомним, что 24 мая лидеры ЕС решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что запрет летать через Беларусь может стать прибыльным для Украины — авиакомпании будут платить ей за транзит.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, который летит по маршруту Афины — Вильнюс, находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАСа (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.