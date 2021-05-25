Совбез ООН на экстренном заседании обсудит события в Беларуси
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Wikipedia
Эстония, Франция и Ирландия созывают немедленное заседание Совбеза ООН по событиям в Беларуси с принудительной посадкой самолета компании Ryanair и арестом оппозиционного активиста Романа Протасевича.
Об этом сообщает «Голос Америки».
По данным издания, обсуждение состоится 26 мая за закрытыми дверями и в неформальном формате, а потому никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания.
Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл ранее отмечал, что в ООН «шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием» Протасевича и «угрозой применения военной силы» для его задержания.
«Мы боимся за безопасность Протасевича и хотим получить гарантии, что к нему относятся по-человечески и не применяют пытки. Его появление на государственном телевидении прошлой ночью не было убедительным, учитывая очевидные синяки на лице и высокую вероятность того, что его появление не было добровольным, а «признание» в серьезных преступлениях — вынужденным», — подчеркнул Колвилл.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29. На следующий день власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета получили от «боевиков ХАМАС». Движение свою причастность отрицает.
- Кроме Протасевича, беларусские власти также задержали его девушку — гражданку России Софью Сапегу. Провластный Telegram-канал опубликовал видео с ней, где она говорит, что является редактором канала, «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Александра Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а некоторые страны, в том числе Украина, прекратили авиасообщение с ней.