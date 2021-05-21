КГГА заявила о новом обыске — правоохранители пришли на предприятие «Киевстройреконструкция»

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Группа прокуроров и следователей 21 мая провела обыск в помещении коммунального предприятия «Киевстройреконструкция».

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Правоохранители провели обыск в соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 17 мая. Следственные действия прошли для «отыскания и изъятия документов по договорным отношениям на предмет мошенничества, легализации (отмывания) имущества и злоупотребления властью или служебным положением».

В то же время, в КГГА отмечают, что на предприятии ранее проводили проверки, но никаких нарушений не было установлено. Кроме того, добавляют в администрации, предприятие неоднократно предоставляло документы по запросу органов следствия и прокуратуры.

Также, как сообщили в «Киевстройреконструкции», по объектам/договорам, в отношении которых проводится проверка в рамках уголовного производства, работы не выполнялись или только начаты.