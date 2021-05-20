СБУ получила разрешение на задержание соратника Медведчука — нардепа Козака. Его объявили в розыск
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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News One
Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Тараса Козака. Ранее следователи Службы безопасности Украины объявили его в розыск.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе сообщили, что это произошло после того, как 11 мая Козаку и его соратнику нардепу Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении. В частности, депутаты подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
«СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором», — отметили в спецслужбе. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Отметим, Медведчук на суде утверждал, что Козак находится в Беларуси на лечении. Однако в аппарате Верховной Рады сообщили «Бабелю», что Козак официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном. Однако в Украине его пока нет.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении, а 13 мая суд отправил его под домашний арест. В Кремле после этого заявили, что не собираются вмешиваться.