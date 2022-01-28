Набридло переживати через війну, хочу щось робити, але, здається, нічого не вмію. Куди йти, чому навчатися? Домедичній допомозі, стрільбі та основам виживання — список корисних курсів від «Бабеля»

Почнемо з медицини. Які курси першої допомоги?

Будь-якій людині і в мирному житті, і на війні знадобляться навички першої домедичної допомоги. Це те, що допоможе врятувати життя до приїзду швидкої. Для навчання не потрібна ні медична, ні військова освіта.

«Під час зупинки серця допомога, надана перехожими до приїзду швидкої, у пʼять разів підвищує шанси людини вижити», — каже інструктор Марія Назарова. А у разі сильної кровотечі треба діяти у найближчі 2—3 хвилини. Як правило, курси першої допомоги тривають один день — до восьми годин — і коштують від 700 до 1 500 гривень. Записатися на них можна тут, тут чи тут.

На базі Всеукраїнської ради реанімації (ВРР) є курси, присвячені тому, як правильно зупиняти різні види кровотеч (при кульових, осколкових пораненнях, пораненнях при ДТП тощо). Курс триває 2 години та коштує 500 гривень. Також ВРР проводить базовий курс підтримки життя. Усього це 6 годин і 1 400 гривень.

А Червоний Хрест проводить такі курси?

Так. Вони мають три сертифіковані програми, розраховані на 6, 12 та 48 годин, 60% яких — це практика. Тут навчають, як допомагати у разі травмування, поранень, опіків, зупинки серця або проблем з легенями. Показують, як правильно транспортувати потерпілого.

У районах, що прилягають до лінії розмежування на Донбасі, волонтери Червоного Хреста та інструктори проводять тренінги для населення, як безпечно поводитися з мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Червоний Хрест має і волонтерські програми. Можна заповнити форму, позначити напрямок, у якому ви хотіли б працювати — це допомога нужденним, літнім людям, перша медична допомога, підготовка до надзвичайних ситуацій і не тільки.

А є щось саме з військової першої допомоги?

Є. Це курси тактичної медицини. Вони розраховані на роботу в бойових умовах. Найчастіше їх рекомендують військовим, журналістам і тим, хто може опинитися у зоні бойових дій. Але обмежень для охочих їх пройти ні за статтю, ні за спеціальністю немає. На таких курсах окремо вчать, як допомагати пораненим під вогнем, на полі бою або в зоні укриття, у ході евакуації до шпиталю. Записатися на курс може кожен охочий. Навчання відбувається в умовах, наближених до бойових, з імітацією перестрілок та вибухів. Ціна — близько 4 тисяч гривень.

Окей, із медициною зрозуміло. А стріляти десь навчають?

Звичайно. Найпростіше — це тир. Він, найімовірніше, є і у вашому місті. Там можна взяти в оренду пістолет, карабін або гвинтівку. Якщо у вас своя зброя, будьте готові показати дозвіл на неї. Також ви платите за оренду «доріжки», роботу інструктора, якщо він вам потрібен, і за патрони.

Якщо ви налаштовані серйозно, є спеціальні школи снайперів. Тут навчають і власників зброї, якщо вони мають дозвіл та інші документи, і «беззбройних» — їм дають зброю інструкторів. Наприклад, школа снайперів «Дике поле». Тут немає обмежень для охочих навчитися прицільної стрільби, але організація залишає за собою право відмовити охочим без пояснення причин.

Навчання починається з теоретичної підготовки — це 10 занять по 2 години, після яких треба скласти іспит. Вартість курсу — 3 600 гривень. Наступний етап — практика. Одне заняття коштує від 200 гривень плюс вартість патронів. Практика ділиться на різні етапи — від звичайного стрільця до снайпера.

Чи є якісь курси загального виживання під час війни?

Звичайно. Центр підготовки громадянської самооборони Tactical Civil Defence щонеділі проводить безкоштовні курси. Там експерти та колишні бійці АТО навчають базових навичок виживання у критичній ситуації, у тому числі на війні. Наприклад, як поводитися під час артобстрілу, як правильно падати, як діяти при загрозі теракту, як діяти, якщо знайшли міну або ще якийсь вибухонебезпечний предмет, як і навіщо збирати «тривожну валізу» і так далі. Крім того, в Центрі є платний курс рукопашного бою. Він розрахований, у тому числі, на дітей, жінок та людей старшого віку. Заняття коштують близько 700 гривень на місяць.

Центр спецпідготовки «Вовкулака», окрім занять стрільбою, пропонує тренінги з виживання у різних ситуаціях, наприклад, як вижити під час воєнних конфліктів, на замінованій території. Курс складається з теоретичного та практичного занять та коштує від 1 тисячі гривень.

Добре, а загальній бойовій підготовці десь можна навчитися?

І таке є. Наразі таку підготовку найчастіше проходять ті, хто має намір вступити до територіальної оборони. Громадська організація «Український легіон» вчить правильно поводитися зі зброєю, пересуватися у бойових умовах, користуватися укриттями, маскуватися, орієнтуватися на місцевості та обладнувати позиції. Курс поділили на три рівні. Початковий вступний курс безкоштовний, триває місяць — по два теоретичні заняття у робочі дні та одне практичне у вихідні. Навчання проходить у Києві та Харкові. Після закінчення, якщо є бажання продовжити навчання, слід стати членом ГО «Український легіон».

Існують і зовсім екстремальні курси, наприклад, комплексний курс виживання в екстремальних умовах. Тут навчать ховатися від переслідування, поводитися в полоні, під час допитів і тікати з полону. Курс коштує від 13,5 тисячі з особи.

А якщо я поки не готовий брати до рук зброю, але хочу більше розуміти, як діяти?

Якщо з якоїсь причини до практичних занять ви не готові, можна вивчити теорію. Кілька років тому волонтери записали цикл лекцій про теорію партизанського опору, бойове виживання, військову топографію, вогневу підготовку, основи балістики, про бойовий стрес і тактичну медицину. Попри те що сам проєкт «Вишкіл» волонтери вже закрили, записи лекцій можна переглянути на їхній сторінці у Facebook.

Гаразд, якось іще я можу допомогти країні?

Варіантів багато. Можна записатися в Територіальну оборону та стати її резервістом.

Якщо ж ви не підходите за віком чи здоровʼям, або у вашому місті поки що немає ТрО, ви можете обʼєднуватися в добровольчі формування територіальних громад. Для цього потрібно звернутися до місцевого центру комплектування та соціальної підтримки. Крім того, ви завжди можете допомогти волонтерським організаціям.

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