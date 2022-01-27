Я зібрав «тривожну валізу» на випадок нападу Росії. А що робити, якщо все-таки доведеться терміново їхати з дому? І як зрозуміти, що вже настав час? Поради переселенців

Давайте одразу з головного. Як зрозуміти, що настав час їхати?

Якщо бойові дії почалися в сусідній з вами області або районі — це найвірніша ознака, що незабаром така сама ситуація може бути у вас. А якщо чуєте звуки канонади, то точно настав час їхати. І, звісно, варто стежити за інформацією у ЗМІ про початок вторгнення чи початок евакуації населення.

Тягнути до останнього, коли у вас під вікнами зʼявляться танки, точно не варто. У 2014 році багато людей теж не хотіли їхати з Луганська, навіть коли там стало небезпечно просто виходити надвір. Дехто потім все одно поїхав, лише за набагато екстремальніших обставин.

Юлія згадує, як у серпні 2014 року зустрічала на вокзалі в Києві родину з Луганська з 8-річною дитиною — вони наважилися виїхати з міста, лише коли вночі поряд із будинком упав снаряд. Із собою вони мали тільки документи та сиру качку, загорнуту в пакет, з якого капало на підлогу вокзалу. Дитина була дуже налякана, заїкалася і вночі в поїзді кілька разів мочилася під себе. Юлія тоді привезла їм одяг, щоб вони хоча б перевдяглися.

Тож якщо ви не хочете подібного досвіду для себе і тим паче для ваших дітей, краще підготуватися заздалегідь, щоб вчасно ухвалювати важливі рішення, які допоможуть зберегти життя і здоровʼя.

Я вирішив поїхати, як підготуватися до цього?

Насамперед заздалегідь підготуйте «тривожну валізу» і поставте її десь у легкодоступному місці. Ще раз нагадаємо, що в ній має бути.

І ще одна порада — уже зараз перевірте, чи всі документи у вас в порядку. Щоб у вас був час вклеїти фото в паспорт, отримати ID-карту, зробити закордонний паспорт, оформити всі документи на дитину, роздрукувати сертифікат про щеплення від ковіду тощо.

Також підготуйте якісь особливо важливі для вас речі. Старі фото, сімейні коштовності — щось невелике, але справді цінне для вас, що важливо зберегти. Будьте готові до того, що ви можете більше ніколи не повернутись у свій будинок або в нього може влучити снаряд.

Виїжджаючи з Луганська на початку літа 2014-го, Сергій не став брати із собою деякі речі, зокрема зимовий одяг. Він планував повернутися за ними «якось потім», але зрештою повернутися не вийшло. Тож не будьте як Сергій.

Я все ж сподіваюся повернутися. Як підготувати свій будинок до відʼїзду?

Для початку заклейте всі вікна в будинку скотчем хрест на хрест. Це зробить їх більш стійкими до вибухових хвиль, уламків скла буде менше, вони не розлітатимуться по кімнатах.

Поговоріть зі знайомими, яким ви довіряєте. Дізнайтеся, можливо, хтось із них планує залишитися в місті, навіть незважаючи на війну. Як показала практика, такі люди бувають. Залиште цій людині комплект ключів від будинку, щоб вона за можливості могла за ним наглядати.

Вимкніть усі електроприлади, перекрийте газ та воду. І ще — не забудьте перед відʼїздом відключити холодильник і прибрати з нього всі продукти. Інакше, коли ви повернетеся, то простіше буде купити новий холодильник, аніж відмити старий.

А як бути з домашніми тваринами?

Найважливіша порада — навіть не думайте залишати їх замкненими в будинку. У такій ситуації наївно сподіватись, що ви повернетеся за два-три дні.

Зоозахисники з UAnimals зібрали рекомендації, як підготувати й убезпечити домашніх тварин на випадок надзвичайних ситуацій. Ось те, що можна підготувати заздалегідь: зробіть тварині необхідні щеплення; покладіть міжнародний паспорт тварини поряд зі своїми документами; обговоріть зі знайомими, близькими або родичами план дій щодо тварини на випадок надзвичайних ситуацій, вирішіть, хто наглядатиме за нею на випадок вашого відʼїзду.

Якщо ви плануєте забрати тварину із собою, то для неї теж потрібно зібрати «тривожну валізку». Туди входить запас корму та води на кілька днів, ветеринарна аптечка, засоби для прибирання на випадок неможливості вигулу. Підготуйте переноску для тварини. Не вигулюйте її без повідка та про всяк випадок обовʼязково повісьте на неї адресник із вашими контактами.

А куди поїхати?

З досвіду 2014-го можемо сказати, що не варто чекати, поки влада підготує план евакуації населення. Тому вам краще заздалегідь продумати й підготувати варіанти, куди ви можете поїхати та побути деякий час.

Найімовірніше, це можуть бути або західні області України, або країни Європи. Чи будь-яка країна світу, якщо, звісно, ви маєте таку можливість. Якщо у вас там є родичі або друзі, які можуть вас прийняти хоча б ненадовго, то краще звʼязатися з ними заздалегідь і про все домовитися.

Я хочу поїхати своєю автівкою. Що мені потрібно підготувати?

Насамперед зʼїздіть на СТО та перевірте технічний стан вашого авто, аби воно витримало тривалу поїздку без поломок. Про всяк випадок тримайте бак повним і зробіть додатковий запас палива.

Підготуйте шнури та перехідники для зарядки телефонів від прикурювача. Інтернет може не працювати, тож запасіться паперовими картами. Заздалегідь продумайте, яким маршрутом ви будете виїжджати з міста, а краще складіть кілька планів маршрутів. Але перед виїздом все одно постарайтеся дізнатися про всю актуальну інформацію, оскільки звичні дороги можуть бути перекриті або зруйновані.

Спробуйте скооперуватися для поїздки з кимось із родичів чи знайомих. По-перше, вам не завадить запасний водій на зміну. А якщо ви будете їхати з дитиною, щоб був хтось, хто міг би доглянути за нею, поки ви відлучатимитесь, наприклад, у туалет.

А що робити, якщо автівки немає?

У такому разі варто продумати варіант подорожі громадським транспортом. Варіант із авіарейсами краще одразу виключити. Аеропорти — це стратегічні обʼєкти, тож їх намагатимуться захопити першими.

Залишаються поїзди чи автобуси. У цьому випадку теж заздалегідь продумайте маршрути та рейси. Уточнюйте, який транспорт працює на момент вашого відʼїзду. Продумайте, як ви дістанетеся до авто- чи залізничного вокзалу. Врахуйте, що навіть якщо таксі по місту працюватимуть, то коштуватимуть дорого, а за поїздку доведеться платити готівкою.

Дійте за ситуацією і, головне, зберігайте спокій. У 2014 році були випадки, коли люди в паніці дзвонили волонтерам і запитували, як поїхати. І коли волонтери запитували, чому вони не хочуть поїхати потягом, то з подивом казали, що чомусь забули про цей варіант.

Це все? Чи ще є щось, що мені потрібно знати?

Ні, не все. Врахуйте, що у воєнний час на дорогах будуть блокпости. Вони можуть розміщуватися на перехрестях, мостах, дамбах, вʼїздах і виїздах із міста.

Коли ви наближаєтесь до блокпоста, чітко демонструйте, що у вас немає небезпечних намірів: зніміть сонцезахисні окуляри, щоб можна було бачити ваше обличчя та очі; не робіть різких рухів в автомобілі; тримайте руки в зоні видимості людей, які проводять перевірку.

Підготуйте паспорт для перевірки. Розмовляти з перевіряючим має хтось один — зазвичай це водій. Але під час перевірки можуть допитати й когось із пасажирів. Тому в усіх має бути однакова інформація, наприклад, звідки і куди їдете тощо.

Рейсові автобуси теж можуть зупиняти на блокпостах. У такому разі, якщо пасажирів не попросять вийти з автобуса, залишайтеся на місці, підготуйте документи та чекайте, доки до вас підійде перевіряючий.

Памʼятайте, що військові можуть надмірно пильно виконувати свої обовʼязки, втомлюватись і помилятися. А ще, на жаль, можуть бути в нетверезому стані. Тому, якщо такі люди перебувають на блокпості, намагайтеся поводитися спокійно і не конфліктувати з ними.

Війна — це дуже страшно. Але в будь-якій екстремальній ситуації важливо зберігати спокій та мати чіткий план дій. «Бабель» допоможе з актуальною та перевіреною інформацією. А ви за можливості допоможіть нам донатом.