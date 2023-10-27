«Вёрстка»: Родина Віктора Медведчука після переїзду до росії придбала яхту за $9 мільйонів

Сімʼя кума путіна, колишнього українського політика Віктора Медведчука після його обміну (видачі росії) і переїзду до рф отримала в експлуатацію нову яхту вартістю 886 мільйонів рублів, або $9,627 мільйона.

Про це пишуть у розслідуванні російського видання «Вёрстка».

Ідеться про швидкісну яхту Pershing 9X, яку виробник — італійська Ferretti Group — називає «винищувачем». На борту 28-метрового судна є чотири каюти з 8 спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

«Вёрстка» має в розпорядженні митні документи. Із посиланням на них видання пише, що судно під назвою Amore Mio зовсім нове — його спустили на воду цього року. Російську митницю воно пройшла 26 липня 2023 року. Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником є компанія Lavel Fzco з Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Отримувач яхти в росії — компанія «Ренесанс», її бенефіціарна власниця — Оксана Марченко, дружина Медведчука.