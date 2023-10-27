Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана випустили з-під варти

За одеського бізнесмена Бориса Кауфмана внесли заставу у справі про заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса», тому його випустили з-під варти.
Це підтвердив Вищий антикорупційний суд у коментарі «Суспільному».
Засідання у справі пройшло 26 жовтня в закритому форматі. Раніше суд визначив заставу у 268,4 мільйона гривень, однак за Кауфмана внесли 150 мільйонів гривень. А до цього прокурор просив 992,4 мільйона гривень застави.
Після внесення застави Кауфман повинен дотримуватися низки обовʼязків, зокрема утриматися від спілкування з іншими підозрюваними й свідками та здати на зберігання закордонні паспорти.
- Під вартою одеський бізнесмен був із 7 вересня. Його захисники хотіли оскаржити рішення, проте апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу.
- У грудні ВАКС вже відправляв Кауфмана в СІЗО в іншій справі із заставою у 129 мільйонів гривень. Гроші тоді внесли майже одразу. Нову підозру Кауфману НАБУ та САП повідомили у справі про, ймовірно, незаконне заволодіння майном «Міжнародного аеропорту «Одеса».
- Підозри наразі отримали пʼятеро людей, зокрема колишній мер Одеси Олексій Костусєв та одеські бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович, яких слідство називає співорганізаторами схеми.