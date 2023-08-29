В Одесі викрили схему незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом. Колишньому меру міста вручили підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру пʼятьом фігурантам, які причетні до незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса».

Серед підозрюваних колишній одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени. У 2011 році міським головою Одеси був Олексій Костусєв.

За даними слідства, вони створили схему, за якою вивели аеропорт у спільну власність міста та приватних інвесторів.

Відтак, місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Група підозрюваних роками привласнювала дохід від його діяльності. Аби аеропорт не можна було повернути у власність міста, усе його майно заставили в банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі.

Це завдало місцевому бюджету збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, частина з яких, а саме 118 млн грн — це вартість аеропорту, а інша — незаконно привласнений прибуток.

Підозру оголосили за ч. 5 ст. 191 КК України, колишньому міському голові Одеси додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.