ВАКС взяв одеського бізнесмена Кауфмана під варту. Його підозрюють у заволодінні міжнародним аеропортом

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману у справі про привласнення доходу від аеропорту «Одеса» на 2,5 мільярда гривень.
Кауфман відправиться в СІЗО з альтернативою застави у 268,4 мільйона гривень, хоча прокурор просив 992,4 мільйона. Строк дії запобіжного заходу — до 29 жовтня.
Якщо Кауфман внесе заставу, то повинен буде дотримуватися низки обовʼязків, зокрема утриматися від спілкування з іншими підозрюваними й свідками та здати на зберігання закордонні паспорти.
- У грудні ВАКС вже відправляв Кафмана в СІЗО в іншій справі із заставою у 129 мільйонів гривень. Гроші тоді внесли майже одразу. Нову підозру Кауфману НАБУ та САП повідомили у справі про ймовірно незаконне заволодіння майном «Міжнародного аеропорту «Одеса».
- Підозри наразі отримали пʼять осіб, зокрема колишній мер Одеси Олексій Костусєв та одеські бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович, яких слідство називає співорганізаторами схеми.