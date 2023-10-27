У Лондоні суд не дозволив російському олігарху Фрідману витрачати понад $30 тисяч на маєток і на водія

Високий суд Лондону не дозволив російському мільярдеру Михайлу Фрідману витрачати £30 тисяч ($34 тисячі) на місяць на утримання свого лондонського маєтку, у якому зберігається колекція творів мистецтва вартістю £44 мільйони ($53,2 мільйона).
Про це повідомляє Reuters.
Фрідман подав до суду на британський санкційний офіс OFSI після того, як той відмовився дозволити йому витрачати $34 тисячі на місяць на те, щоб запобігти руйнуванню маєтку Athlone House. Відомство відмовилося це зробити, оскільки вирішило, що бізнесмен зможе вести колишній спосіб життя, якщо отримає можливість витрачати гроші на утримання маєтку.
Також Фрідман хотів витрачати £1 850 ($2 200) на місяць на системи звʼязку, які регулюють телефонний звʼязок, освітлення, опалення та безпеку маєтку. Адвокати Фрідмана стверджували, що Athlone House — «унікальна власність з унікальними потребами не в останню чергу колекції творів мистецтва».
Фрідман також хотів, щоб йому дозволили витрачати гроші на водія, але суд відмовив на тій підставі, що він може користуватися громадським транспортом. Пізніше Фрідман виключив витрати на водія зі свого позову.
- У липні британський уряд дозволив російським підсанкційним олігархам витрачати сотні тисяч доларів на приватних кухарів, шоферів і хатніх працівниць, хоча їхні банківські рахунки заморожені. Гроші дозволяють витрачати через окремі ліцензії, які видає уряд. В деяких випадках олігархам дозволяли витрачати на життя понад мільйон доларів на рік. Торік Міністерство фінансів Великої Британії видало щонайменше 82 ліцензії, значна кількість заяв ще на розгляді.
- Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Михайло Фрідман потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії. Він скаржився на повʼязані із цим фінансові обмеження. Фрідман, як і низка інших бізнесменів, оскаржили санкції, стверджуючи, що не мають жодного впливу на політику путіна. У серпні на Фрідмана наклали санкції США.
- Розслідування виявило, що понад 80 російських олігархів фінансують військо рф відкрито, зокрема й Фрідман. Ще близько сотні роблять це «мовчки».