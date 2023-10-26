Південна Корея, Японія та США підтверджують поставки зброї від КНДР до росії

Південна Корея, Японія та Сполучені Штати засудили постачання зброї та військового обладнання Північною Кореєю до росії, заявивши, що підтвердили «кілька» таких поставок.

Про це пише Reuters із посиланням на спільну заяву країн.

Три держави зазначають, що поставки, деякі з яких вони підтвердили, «значно збільшать людські жертви в агресивній війні росії» проти України.

У заяві також ідеться, що Північна Корея вимагає від росії військової допомоги для посилення власних військових можливостей в обмін на збройну підтримку.

Що відомо про співпрацю росії та КНДР

У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам. Перед цим The New York Times писала, що сторони обговорюватимуть військову співпрацю: росія проситиме боєприпаси й зброю, а КНДР — передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів.

Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі казав, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.

Керівник ГУР Кирило Буданов у вересні казав, що КНДР передає росії снаряди до артилерії калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град». Аналітичний проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Beyond Parallel нещодавно зафіксував, що між Північною Кореєю та росією різко збільшилася кількість залізничних вантажних перевезень. Тим часом експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) заявили, що Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до росії.