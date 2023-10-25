У США обрали спікера Палати представників. Що це дає Україні

У США пройшов четвертий тур голосування за спікера Палати представників. Посаду отримав республіканець Майк Джонсон.

Про це пише CNN.

Республіканська партія, яка має більшість у Палаті представників Конгресу США, висунула кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера. Це четвертий висуванець. Він отримав 220 голосів за. Зокрема, за нього проголосував його попередник Кевін Маккарті.

Майк Джонсон. Getty Images

Кандидат від Демократичної партії Гакім Джефріс набрав 209 голосів. На минулому голосуванні він мав 210.

Хто такий Майк Джонсон і що він говорив про Україну?

Республіканець Майк Джонсон від штату Луїзіана відомий своєю підтримкою колишнього президента Дональда Трампа, а також критикою допомоги Україні. За даними проєкту «Республіканці за Україну», Джонсон проголосував проти додаткових асигнувань Україні на 2022 рік і на 2023 рік, а натомість проголосував за поправку, яка забороняє будь-яку безпекову допомогу Україні.

«Ми не повинні відправляти ще $40 мільярдів за кордон, коли на нашому кордоні панує хаос, американські матері намагаються знайти дитячі суміші, ціни на бензин рекордно високі, а американські сімʼї намагаються звести кінці з кінцями, не маючи достатнього контролю над тим, де гроші підуть», — так сказав Джонсон у травні 2022 року.

Перед цим Республіканська партія у Палаті представників США обрала Тома Еммера своїм кандидатом на пост спікера, але він зняв свою кандидатуру через критику від консервативного крила партії. Еммера однопартійці вважали прихильником України. Проєкт «Республіканці за Україну» дав політику найвищий бал за підтримку України.

Що таке Палата представників?

Конгрес США — федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: Палати представників (435 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). Головою є спікер, якого обирають від партії більшості — на виборах 2022 року республіканці отримали більшість у Палаті представників. Основною функцією Палати представників є ухвалення федеральних законів, тобто таких, що діють для всіх штатів.

Попереднього спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.

Чому це важливо для України?

Посада спікера Палати представників США є третьою позицією після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою в разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни. Поки його не було, палата не могла займатися своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота тривала. Увечері 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу $61,4 мільярда на підтримку України. З появою спікера Палата зможе відновити свою роботу і схвалити цей пакет (або ні).