У США Республіканська партія визначилася з новим кандидатом на посаду спікера Палати представників

Республіканська партія у Палаті представників США обрала Тома Еммера своїм кандидатом на пост спікера.

Він виграв на внутрішньопартійному голосуванні у свого конкурента Майка Джонсона з рахунком 117:97. Однак під час наступного голосування, в якому він балотувався без суперника, Еммеру не вдалося заручитися підтримкою 217 із 221 республіканця в Палаті. Щонайменше 25 республіканців заявили, що не підтримають Еммера у залі.

Том Еммер Getty Images / «Бабель»

Деякі законодавці заявили, що після трьох тижнів боротьби вони готові поховати розбіжності. Але інші заявили, що вони не обовʼязково підтримають того, хто виграє внутрішньопартійне голосування.

«Якщо у нас буде слабкий спікер, це не буде добре», — сказав Ральф Норман.

«Вашингтону зараз потрібен голос республіканців. У нас його немає. Це не чиясь провина, а провина республіканців у Палаті представників США», — сказала Келлі Армстронг, представниця республіканців.

Республіканці контролюють Палату представників із невеликою перевагою у 221–212, що означає, що вони можуть дозволити собі під час голосування не більше чотирьох «відмов». Оскільки демократи обʼєдналися в опозиції, республіканцям доведеться забезпечити собі 217 голосів — це необхідна кількість для призначення спікера.

Хто такий Том Еммер і що він говорив про Україну?

Американська газета The New York Times називає Тома Еммера «партійним батогом», який відповідає за забезпечення потрібної кількості голосів для ухвалення порядку денного. Українська служба «Голосу Америки» пише, що однопартійці вважають Еммера прихильником України. Проєкт «Республіканці за Україну» дав Еммеру найвищий бал за підтримку України. Проєкт відслідковує й оцінює, як американські законодавці від Республіканської партії ставляться до України — голосують за ті чи інші проукраїнські законопроєкти, публічно висловлюються щодо України і т. ін.

«Невиправдане вторгнення путіна в Україну є результатом слабкого керівництва на світовій арені. Наші серця співчувають українському народу та його родинам, оскільки вони несуть на собі основний тягар цих незаконних дій, і наша відповідь на цю агресію має бути швидкою та непохитною, щоб притягнути росію (і будь-яку іншу країну, яка прагне порушити міжнародне право) до відповідальності, одночасно відновлюючи американське енергетичне та економічне домінування тут, удома», — говорив Еммер 24 лютого 2022 року.

Що таке Палата представників?

Конгрес США — федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: Палати представників (435 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). Головою є спікер, якого обирають від партії більшості — на виборах 2022 року республіканці отримали більшість у Палаті представників. Основною функцією Палати представників є ухвалення федеральних законів, тобто таких, що діють для всіх штатів.

Посада спікера Палати представників США є третьою позицією після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою в разі непередбачуваних випадків, наприклад, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни. Поки його немає (а це вже три тижні), палата не може займатися своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота триває.

Зараз через розбіжності Палата представників не змогла відповісти на запит президента Джо Байдена на суму $106 мільярдів про допомогу Ізраїлю, Україні та прикордонну безпеку США. Конгресу також доведеться вжити заходів до останнього терміну 17 листопада, щоб профінансувати уряд США та запобігти частковому припиненню роботи.