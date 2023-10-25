В Україні вперше пересадили комплекс серце — легені

В Україні, у Львові зробили унікальну операцію — уперше пересадили комплекс серце і легені. У світі роблять 20—25 таких операцій на рік.

Над операцією працювали команди Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця.

Трансплантація тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі. Органи отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона має від народження, згодом та зіпсувала легені. На трансплантацію жінка чекала 15 років. Ніна розповіла, що з кожним роком їй стає все важче і важче жити, вона ледь підіймається на третій поверх.

Зараз жінка в реанімації у стабільному стані, попереду у неї відновлення. Донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП.

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«Ми готувалися до цієї операції понад три роки. Спершу почали трансплантувати серця, потім легені. І ось нарешті — органокомплекс серце — легені. Було надзвичайно складно дійти до цього етапу, але ми це зробили, це зробила українська медицина! Тепер й у нас виконується операція, яку роблять мало де у світі», — сказав Роман Домашич, керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця лікарні Святого Пантелеймона.