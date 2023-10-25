В Україні вперше пересадили комплекс серце — легені

В Україні, у Львові зробили унікальну операцію — уперше пересадили комплекс серце і легені. У світі роблять 20—25 таких операцій на рік.
Над операцією працювали команди Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця.
Трансплантація тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі. Органи отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона має від народження, згодом та зіпсувала легені. На трансплантацію жінка чекала 15 років. Ніна розповіла, що з кожним роком їй стає все важче і важче жити, вона ледь підіймається на третій поверх.
Зараз жінка в реанімації у стабільному стані, попереду у неї відновлення. Донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП.
«Ми готувалися до цієї операції понад три роки. Спершу почали трансплантувати серця, потім легені. І ось нарешті — органокомплекс серце — легені. Було надзвичайно складно дійти до цього етапу, але ми це зробили, це зробила українська медицина! Тепер й у нас виконується операція, яку роблять мало де у світі», — сказав Роман Домашич, керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця лікарні Святого Пантелеймона.
- Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності відповідний закон. Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини. Крім того, у застосунку «Дія» зʼявиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті. За цей час вперше трансплантували серце дитині, потім вперше однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора. За 2021 рік в лікарнях України медики провели 234 трансплантації — це більше, ніж за весь час незалежності країни.