Операцію зробили 12 січня 2022 року однорічному Артему, мешканцю села на Прикарпатті. Дитина важила усього 9,5 кг і мала вроджений діагноз «Атрезія жовчних протоків і виражена печінкова недостатність». Через це у хлопчика була жовта шкіра та великий живіт. У серпні стало відомо, що врятувати дитину може лише трансплантація печінки. За словами Олега Самчука, її від посмертного донора таким маленьким дітям в Україні ще не робили, а з родини Артема за донора не підходив ніхто.

В Україні вперше однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора. Про це 19 січня повідомив генеральний директор Першого територіального медичного обʼєднання Львова Олег Самчук.

Із серпня хлопець із мамою жили в лікарні, а 12 січня 2022 року стало відомо, що у Вінниці є донор — 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але родина чоловіка підписала згоду на посмертне донорство.

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Олег Самчук зазначив, що хірургічне втручання було «надскладним», операція тривала майже 12 годин. Тепер, за сім днів після операції, лікарі заявили, що печінка працює, стан дитини стабільний. Попереду в Артема буде адаптація до життя з новим органом.