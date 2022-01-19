Операцию провели 12 января 2022 года годовалому Артему, жителю села на Прикарпатье. Ребенок весил всего 9,5 кг, у него был врожденный диагноз «Атрезия желчных протоков и выраженная печеночная недостаточность». Поэтому у мальчика была желтая кожа и большой живот. В августе стало известно, что спасти ребенка может только трансплантация печени. По словам Олега Самчука, ее от посмертного донора таким маленьким детям в Украине еще не делали, а из семьи Артема как донор никто не подходил.

В Украине впервые годовалому ребенку трансплантировали печень от посмертного донора. Об этом 19 января сообщил генеральный директор Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

С августа мальчик с мамой жили в больнице, а 12 января 2022 стало известно, что в Виннице есть донор — 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на посмертное донорство.

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Олег Самчук отметил, что хирургическое вмешательство было «сверхсложным», операция длилась около 12 часов. Теперь, через семь дней после операции, врачи заявили, что печень работает, состояние ребенка стабильное. Впереди у Артема будет адаптация к жизни с новым органом.