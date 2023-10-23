Президент Туреччини підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Що далі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО і передав його на розгляд Великих національних зборів (парламенту).

Раніше турецький президент заявляв, що парламент Туреччини виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо Вашингтон дозволить продати Анкарі винищувачі F-16. Туреччина надіслала запит до США на закупівлю літаків F-16 і запчастин. Угода передбачає придбання 40 нових і модернізацію 79 старих літаків, які мають турецькі Повітряні сили.