Президент Туреччини підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Що далі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО і передав його на розгляд Великих національних зборів (парламенту).
Раніше турецький президент заявляв, що парламент Туреччини виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо Вашингтон дозволить продати Анкарі винищувачі F-16. Туреччина надіслала запит до США на закупівлю літаків F-16 і запчастин. Угода передбачає придбання 40 нових і модернізацію 79 старих літаків, які мають турецькі Повітряні сили.
- Швеція і Фінляндія в травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну й подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.