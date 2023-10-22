Сполучені Штати посилюють флот і ППО на Близькому Сході

Міністр оборони США Ллойд Остін після розмови з президентом Джо Байденом розпорядився посилити регіональні зусилля зі стримування, які допоможуть у захисті Ізраїлю.
Про це пише пресслужба Пентагону.
До східної частини Середземного моря перенаправляється авіаносна ударна група USS Dwight D. Eisenhower, яка приєднається до раніше відправленої USS Gerald R. Ford.
Також Ллойд Остін активував розгортання батареї протиракетного комплексу THAAD і додаткових систем Patriot у місцях дислокації американських військових по всьому регіоні.
Голова Пентагону й президент США провели розмову на тлі «нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил [маріонеток] у регіоні Близького Сходу».
- Уночі 19 жовтня дрони та ракети атакували військові бази США в Іраку. Це вже четверта атака за останній тиждень на іракські військові бази, де розташовані американські війська. До цього іракські озброєні угруповання, повʼязані з Іраном, пригрозили бити по базах США, якщо Вашингтон втрутиться та підтримає Ізраїль у боротьбі з ХАМАС.
- Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази. Bloomberg і The Wall Street Journal писали, що США і країни ЄС просили Ізраїль відкласти наземну операцію в секторі Гази, щоб домовитися про звільнення людей, яких бойовики ХАМАС захопили в заручники під час нападу на Ізраїль. Країна нібито під тиском погодилася почекати.
- За даними ЦАХАЛ, у полоні ХАМАС щонайменше 210 людей. 20 жовтня ХАМАС відпустив перших двох заручників — це громадянки США, мати з дочкою.
- Станом на 21 жовтня в секторі Гази загинули 4 385 людей і щонайменше 13 560 поранені. Це дані підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоровʼя. Ізраїльська сторона заявляє про 1 400 загиблих своїх громадян.