Дрони та ракети атакували військові бази США на Близькому Сході

Дрони та ракети вночі 19 жовтня атакували дві військові бази сил США в Іраку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ракети та безпілотники запустили по авіабазі Айн аль-Асад, на якій розміщені сили США та інших міжнародних сил. Всередині бази було чути численні вибухи.

Іракські військові заявили, що закрили територію навколо бази й розпочали пошукову операцію. За словами джерел, поки не зрозуміло, чи є жертви. Також ракети влучили по базі неподалік аеропорту Багдаду.

Офіційний представник США на умовах анонімності повідомив Reuters, що по американській базі випустили дві ракети. Одну з них перехопили, інша влучила в порожнє сховище.

Це вже четверта атака за останній тиждень на іракські військові бази, де розташовані американські війська. У середу, 18 жовтня, безпілотники атакували американські сили в Іраку, «невелика кількість військових отримала легкі поранення, хоча американським військовим вдалося перехопити збройний безпілотник».

Минулого тижня іракські озброєні угруповання, повʼязані з Іраном, пригрозили бити по базах США, якщо Вашингтон втрутиться та підтримає Ізраїль у боротьбі з ХАМАС.

Сполучені Штати мають 2 500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії з місією з консультування та надання допомоги місцевим силам у боротьбі з «Ісламською державою».