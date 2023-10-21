Україна повернула з окупації та депортації ще чотирьох дітей — 17-річну дівчину та трьох хлопчиків 6, 3 і 9 років.

Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак й омбудсман Дмитро Лубінець.

Один із хлопчиків жив у Хероснскій області, його примусово вивезли в окупований Крим. Мати хлопчика була військовою і з початком війни пішла захищати Україну. Згодом вона потрапила в полон. Дитина залишалася з дідусем і бабусею, поки її не вивезли. Мати хлопчика обміняли, а тепер вона знову зустрілася із сином.

Ще один хлопчик опинився у Брянській області росії в дитячому будинку. Його розшукала бабуся.

Історії двох інших дітей Єрмак не розповів.

Лубінець окремо нагадав, що в разі зникнення дитини на окупованих територіях варто звертатися до Офісу омбудсмана. Номери гарячої лінії: 0 800 50 17 20 — в межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону; електронна адреса — [email protected].